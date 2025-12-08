Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Täter kommen durch Balkontür- Alarmanlage aktiv

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Eichholzstraße kam es am 05.12.2025 gegen 18:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Balkontür auf und gelangten so in das Haus. Nachdem die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Alarm bemerkt und umgehend die Polizei informiert. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell