POL-EN: Schwelm: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter stehen Bargeld und Schmuck

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 05.12.2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr im Martfelder Weg in Schwelm. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Schmuck im mittleren dreistelligen Wert gestohlen. Nach der Tat fürchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100 melden.

