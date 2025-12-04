PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Täter hebeln Fenster auf_ Zweite Tat in unmittelbarer Nähe

Herdecke (ots)

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Unterer Ahlenbergweg kam es am 03.12.2025 in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 18:50 Uhr. Dort hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Auch ob es einen Tatzusammenhang mit dem zweiten Einbruch in der Straße gibt, wird geprüft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:44

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter brechen Terrassentür auf

    Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Unterer Ahlenbergweg kam es am 3.12.2025 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die Terrassentür auf und gelangten in das Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:41

    POL-EN: Hattingen: Täter kommen durch Toilettenfenster_ Hebelmarken festgestellt

    Hattingen (ots) - Durch ein aufgehebeltes Toilettenfenster gelangten Täter zwischen dem 1. Dezember, 13:00 Uhr und dem 3. Dezember, 14:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Körnerstraße. Im Haus suchten die Täter nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren