Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Täter hebeln Fenster auf_ Zweite Tat in unmittelbarer Nähe

Herdecke (ots)

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Unterer Ahlenbergweg kam es am 03.12.2025 in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 18:50 Uhr. Dort hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Auch ob es einen Tatzusammenhang mit dem zweiten Einbruch in der Straße gibt, wird geprüft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

