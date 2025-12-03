Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Weitere Festnahmen im Rahmen laufender Ermittlungen zur Hans-Böckler-Platz-Gruppierung

Wedel (ots)

Nachmeldung von Ermittlungsergebnissen als Ausfluss von Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Kriminalpolizei Pinneberg vom 04.06.2025 und 10.09.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6049853

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6115349

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen gegen die "Hans-Böckler-Platz-Gruppierung" nahmen Ermittler der Kriminalinspektion Pinneberg und Polizeikräfte des Polizeireviers Wedel zwei Männer aus Wedel fest. Die Festnahmen erfolgten auf Grundlage von Untersuchungshaftbefehlen, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe durch das Amtsgericht Itzehoe erlassen wurden.

Die Ermittlungen der "Ermittlungsgruppe Jugend" der Kriminalinspektion Pinneberg richten sich gegen eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die seit 2022 im Bereich des Hans-Böckler-Platzes wiederholt Straftaten verübt haben. Auf Grundlage intensiver Spurenauswertungen und Ermittlungen konnten die beiden 21-jährigen Männer als Mitglieder der Gruppierung identifiziert werden. Die beiden Deutschen stehen im Verdacht, wiederholt Körperverletzungsdelikte begangen zu haben.

Die Festnahmen erfolgten am frühen Morgen des 26. November 2025, als die Polizei die Wohnung der Beschuldigten aufsuchte. Beide Männer ließen sich gegen 06:00 Uhr ohne Widerstand festnehmen. Sie wurden anschließend beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Das Gericht entschied, dass gegen einen der beiden Beschuldigten Untersuchungshaft verhängt wird. Dieser wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen in diesem Verfahren und zur "Hans-Böckler-Platz-Gruppierung" werden weiterhin mit höchster Intensität geführt. Die Kriminalpolizei Pinneberg arbeitet weiterhin eng mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe zusammen, um weitere Hintergründe und mögliche Täter aus der Gruppierung zu identifizieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell