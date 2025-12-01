Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Täter entwenden Schmuck bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

In der Nacht von Samstag (29.11.2025) auf Sonntag (30.11.2025) ist es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 04:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bodderbarg gekommen. Der oder die Täter erlangten hierbei Schmuck von derzeit noch nicht bekanntem Wert.

Im Tatzeitraum sind der oder die Täter gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und haben die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Den hierbei gefundenen Schmuck nahmen sie an sich und verließen die Wohnung anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert des Stehlgutes ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise von möglichen Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeit-/Tatortnähe gemacht haben, können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell