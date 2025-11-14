Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zoll deckt illegale Beschäftigung im Versandhandel auf

Strafbefehl gegen Unternehmer erlassen

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Bei einer Kontrolle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe wurde ein Versandhandelsunternehmer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis überführt, der zwei Arbeitnehmerinnen ohne Anmeldung zur Sozialversicherung beschäftigte. Das Amtsgericht Mosbach verhängte gegen den Unternehmer eine Geldstrafe von 12.600 Euro.

Im Rahmen einer hinweisbezogenen Prüfung stießen Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf zwei polnische Arbeitnehmerinnen, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren. Die beiden Frauen versuchten zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, indem sie sich in einem Lagerraum vor den Beamten versteckten.

Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Polinnen bereits über einen längeren Zeitraum ohne Anmeldung für das Unternehmen tätig waren. Entsprechende Sozialversicherungsbeiträge waren seitens des Arbeitsgebers nicht entrichtet worden. Somit entstand für den Zeitraum Januar 2023 bis November 2024 ein aufgedeckter Gesamtschaden von über 14.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen, die nicht an die Einzugsstellen abgeführt wurden.

"Wer Beschäftigte schwarz arbeiten lässt, verschafft sich nicht nur einen unlauteren Wettbewerbsvorteil, sondern schädigt auch unser Sozialsystem.", so Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamts Karlsruhe. "Deshalb geht unsere Finanzkontrolle Schwarzarbeit konsequent gegen solche Verstöße vor."

Nunmehr verhängte das Amtsgericht Mosbach gegen den Unternehmer eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 70 Euro (insgesamt 12.600 Euro). Der Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell