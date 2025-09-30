Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Glänzende Entdeckung im Handgepäck - Goldschmuggel am Flughafen vereitelt

Karlsruhe (ots)

Der Zoll deckt am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden den Schmuggel von wertvollen Schmuckstücken auf.

Am Samstag, den 27. September wurden eine Mutter und ihre Tochter am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einer Kontrolle unterworfen. Die Reisenden waren aus Fez in Marokko gekommen und hatten bei der Einreise den grünen Kanal gewählt. Bei der Überprüfung des Gepäcks konnten insgesamt dreizehn Armreifen und zwei Halsketten aus jeweils 18 Karat Gold festgestellt werden. Der Zollwert der Schmuckstücke betrug nach der Berechnung vor Ort 14.756,05 Euro. Gegen beide Reisenden wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da die Einfuhrabgaben in Höhe von 3.242,65 Euro nicht unmittelbar entrichtet werden konnten, wurden die Schmuckstücke sichergestellt. Die beiden Frauen konnten ihre Reise im Anschluss fortsetzen.

Hintergrund: Die Freimenge bei Privatpersonen liegt bei 430 Euro im Reiseverkehr. Überschreitet man den Betrag, müssen die Waren beim Zoll im roten Ausgang für anmeldepflichtige Waren angemeldet werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell