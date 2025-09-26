Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Schließung der Zollzahlstelle am 30. September 2025

Die Zollzahlstelle in der Philipp-Reis-Str. 4, 76137 Karlsruhe ist am 30. September 2025 ganztägig geschlossen.

Einzahlungen, darunter die Abfertigung von Zahlungsrückständen der Kraftfahrzeugsteuer, können beim Zollamt Karlsruhe in der Pfannkuchstr. 15, 76185 Karlsruhe getätigt werden.

Am 1. Oktober 2025 steht die Zollzahlstelle wieder regulär zur Verfügung.

