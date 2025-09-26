PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Schließung der Zollzahlstelle am 30. September 2025

HZA-KA: Schließung der Zollzahlstelle am 30. September 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Karlsruhe (ots)

Die Zollzahlstelle in der Philipp-Reis-Str. 4, 76137 Karlsruhe ist am 30. September 2025 ganztägig geschlossen.

Einzahlungen, darunter die Abfertigung von Zahlungsrückständen der Kraftfahrzeugsteuer, können beim Zollamt Karlsruhe in der Pfannkuchstr. 15, 76185 Karlsruhe getätigt werden.

Am 1. Oktober 2025 steht die Zollzahlstelle wieder regulär zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Karlsruhe
Alina Holm
Telefon: 0721/1833-1072
E-Mail: presse.hza-karlsruhe@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Karlsruhe
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren