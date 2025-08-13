PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung zu Stromausfall in Singhofen und Pohl

Singhofen (ots)

Um 09:19 Uhr wurde der hiesigen Polizeiinspektion Bad Ems über die Integrierte Leitstelle Montabaur mitgeteilt, dass mehrere Feuerwehreinheiten wegen einem gemeldeten Brand von einem Trafohaus in Singhofen, Mühlbachstraße, alarmiert wurden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in dem Trafohaus nicht zu einem Brand gekommen war. Es lag ein technischer Defekt an der Schaltanlage im Trafohaus vor, der kurzzeitig zur Bildung einer schwarzen Rauchwolke geführt hatte, die durch Anwohner wahrgenommen worden war. Abgesehen von dem technischen Defekt ist kein weiterer Sach- und Gebäudeschaden entstanden. Ein Eingreifen der Feuerwehr war damit obsolet. Aufgrund des Defekts kam es zu einem kurzfristigen Stromausfall in Singhofen und der Nachbargemeinde Pohl. Zeitnah erschienen vor Ort Mitarbeiter des Stromversorgers, die sich unverzüglich um die Instandsetzung der Schaltanlage und um ein schnelles Ende des Stromausfalls kümmerten. Neben der Polizei Bad Ems und einem Rettungswagen waren auch insgesamt fünfzehn Kräfte der Feuerwehreinheiten Singhofen, Pohl und Lollschied vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems, PHK Neuburger
Telefon: 02603-970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:12

    POL-PDMT: Presserstmeldung: Stromausfall in Singhofen und Pohl

    Singhofen (ots) - Am 13.08.2025 gegen 09:20 Uhr kam es in Singhofen zu einem technischen Defekt in einem Trafohaus. Dadurch bedingt fällt der Strom für die Ortschaften Singhofen und Pohl aus. Mitarbeiter des Energieversorgers sind vor Ort und arbeiten bereits an der Störungsbeseitigung. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Ems Viktoriaallee 21 56130 Bad EMs Telefon: ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:26

    POL-PDMT: Hachenburg - Erstmeldung schwerer Verkehrsunfall

    Hachenburg (ots) - Auf der L 288 zwischen Hachenburg und Alpenrod ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Rettung ist derzeit im Gange. Die Landesstraße 288 ist dafür zur Zeit voll gesperrt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren