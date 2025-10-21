PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Drogenversteck in Reserveradmulde aufgedeckt
Drei Tatverdächtige mit zwei Kilogramm Amphetamin und weiteren Betäubungsmitteln festgenommen

HZA-KA: Drogenversteck in Reserveradmulde aufgedeckt / Drei Tatverdächtige mit zwei Kilogramm Amphetamin und weiteren Betäubungsmitteln festgenommen
Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Hauptzollamts Karlsruhe:

Zwei Kilogramm Amphetamin stellte der ZOLL bei einer Fahrzeugkontrolle an der Autobahnmeisterei Karlsruhe auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden fest. Dabei stoppten Zollbeamte in den Abendstunden des 9. Oktober 2025 einen Schweizer Pkw mit drei kroatischen Staatsangehörigen im Alter von 26 bis 39 Jahren. Es wurden rund zwei Kilogramm Amphetamin, 2,9 Gramm Marihuana, eine Ecstasy-Tablette sowie ein Reizstoffsprühgerät entdeckt und sichergestellt. Das Amphetamin war in der Reserveradmulde des Fahrzeugs versteckt.

Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Mittlerweile sitzen diese in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an und werden vom Zollfahndungsamt Stuttgart - Dienstsitz Freiburg geführt.

"Die Festnahme der Täter und die Sicherstellung der Betäubungsmittel sind ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen Rauschgift-Kriminalität.", erklärt Pascal Griesbach, Pressesprecher des Hauptzollamts Karlsruhe. "Durch gezielte Kontrollen soll der illegale Handel mit Betäubungsmitteln und gefährlichen Gegenständen verhindert werden, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten."

