Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Täter werden bei versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl gestört und fliehen - Polizei sucht weitere Zeugen

Elmshorn (ots)

Am vergangenen Samstag ist es gegen 18.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus der Straße Stubbenhuk gekommen. Die Täter flüchteten ohne Stehlgut.

Zur genannten Zeit sind unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus eingestiegen und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Nachdem ein Nachbar einen lauten Knall wahrgenommen hatte und mit einer Taschenlampe auf das Haus leuchtete, sah er zwei männliche Personen fliehen. Beide Personen waren ca. 1,80 Meter groß und trugen schwarze Kapuzenpullover. Nach ersten Ermittlungen haben die beiden Männer kein Stehlgut erlangt.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Hinweise von möglichen weiteren Zeugen werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

