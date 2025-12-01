PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Täter werden bei versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl gestört und fliehen - Polizei sucht weitere Zeugen

Elmshorn (ots)

Am vergangenen Samstag ist es gegen 18.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus der Straße Stubbenhuk gekommen. Die Täter flüchteten ohne Stehlgut.

Zur genannten Zeit sind unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus eingestiegen und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Nachdem ein Nachbar einen lauten Knall wahrgenommen hatte und mit einer Taschenlampe auf das Haus leuchtete, sah er zwei männliche Personen fliehen. Beide Personen waren ca. 1,80 Meter groß und trugen schwarze Kapuzenpullover. Nach ersten Ermittlungen haben die beiden Männer kein Stehlgut erlangt.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Hinweise von möglichen weiteren Zeugen werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren