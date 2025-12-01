Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Rönnau - Täter stehlen Schmuck bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Klein Rönnau (ots)

Am vergangenen Freitag (28.11.2025) ist es zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Birkenweg gekommen. Die Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt anwesend.

Im Tatzeitpunkt haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Haus verschafft und einige Räume durchsucht. Eine Bewohnerin hielt sich im Wohnzimmer auf und schreckte plötzlich durch ein lautes Geräusch hoch. Als sie dann nach der Ursache suchte, waren der oder die Täter schon aus dem Haus verschwunden. Anschließend stellte sie dann den Diebstahl von Schmuck fest und rief die Polizei.

Der Gesamtschaden soll bei ungefähr 1700 Euro liegen.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Zeugen, die verdächtige Feststellungen zu Fahrzeugen oder Personen in Tatzeit-/Tatortnähe gemacht haben, können dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell