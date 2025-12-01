PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Nordende - Unbekannte Täter erbeuten Bargeld und Uhren bei Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Klein Nordende (ots)

Am vergangenen Samstag ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Winkel gekommen, bei dem die Täter Bargeld und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten.

Der oder die Täter verschafften sich im Tatzeitraum zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach möglichen Wertgegenständen. Hierbei gelangten sie an zwei goldene Uhren und Bargeld. Anschließend verließen sie das Haus und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittler von der Kriminalpolizei Pinneberg suchen nun Zeugen, die ungewöhnliche Feststellungen gemacht haben. Diese können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

