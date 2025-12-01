Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (PI) - Täter werden bei Einbruch durch Bewohner überrascht und fliehen - Polizei sucht weitere Zeugen

Tangstedt (PI) (ots)

Am Sonntagmorgen (30.11.2025) ist es gegen 03:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dorfstraße gekommen. Täter flüchten nach Ansprache eines Bewohners ohne Stehlgut.

Zur genannten Zeit haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft. Während der oder die Täter das Wohnzimmer durchsuchten, wurden sie von einem Bewohner überrascht, der lautstark auf sich aufmerksam machte. Daraufhin ergriffen der oder die Täter sofort die Flucht. Zu einem persönlichen Kontakt ist es nicht gekommen. Somit konnte bisher keine Beschreibung der Täter erlangt werden.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Nach dort können Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail über sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

