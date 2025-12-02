Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Henstedt-Ulzburg (ots)

Von Sonntag auf Montag (30.11./01.12.2025) ist es in der Wilstedter Straße auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem Fahrzeug in einem Zeitraum von ca. 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr gegen einen parkenden VW Passat und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich für den Unfall verantwortlich zu zeigen. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Streifschaden an der Fahrertür. Der Sachschaden wird vorläufig auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Der unbekannte Verursacher oder mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Henstedt-Ulzburg unter der Rufnummer 04193 9913-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell