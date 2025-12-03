Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Polizei führt Geschwindigkeitskontrolle durch und stellt Verstöße fest

Bönningstedt (ots)

Am Montagvormittag (01.12.2025) führten Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Bönningstedt in der Norderstedter Straße eine Verkehrskontrolle zur Geschwindigkeitsüberwachung durch und stellten einige Verstöße fest. Ziel der Maßnahme war es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und insbesondere der Gefahr von Verkehrsunfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit entgegenzuwirken.

In einem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr positionierten sich die Einsatzkräfte vor der Einmündung Dammfelder Weg und kontrollierten mit einem Lasermessgerät die Fahrgeschwindigkeiten der Fahrzeuge. Die dortige Bedarfsampel wird sowohl von Anwohnenden, insbesondere auch von älteren Menschen aus dem anliegenden Alten- und Pflegeheim, als auch von Patientinnen und Patienten der nahegelegenen Arztpraxis zur sicheren Überquerung der Straße genutzt.

Die Polizei stellte insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße fest, was etwa 10 Prozent der an dem Tag gemessenen Fahrzeuge ausmachte. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle beträgt 50 km/h. Der höchste gemessene Wert lag bei 72 km/h. Der verantwortliche Fahrer muss mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt rechnen.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen erfasste die Polizei zudem Verstöße gegen die Benutzung des Mobiltelefons am Steuer sowie gegen die Gurtpflicht. In einem weiteren Fall führte ein Fahrer die Fahrzeugpapiere nicht mit sich.

Eine überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen, weshalb die Polizeidirektion Bad Segeberg dazu aufruft, dass jeder und jede einen Teil zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen kann, indem die Fahrgeschwindigkeiten angepasst und die Straßenverkehrsregeln geachtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell