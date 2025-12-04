Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter brechen Terrassentür auf

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Unterer Ahlenbergweg kam es am 3.12.2025 in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die Terrassentür auf und gelangten in das Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell