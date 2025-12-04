PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Schmuck bei Einbruch gestohlen_ Täter brechen Terrassentür auf

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Hesselbecke kam es am 03.12.2025 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:32

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Suche nach Wertgegenständen

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Behrenbeck kam es am 3.12.2025 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:05 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster des Einfamilienhauses ein und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:29

    POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Gaststätte ein_ Bargeld aus Glücksspielautomat gestohlen

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Hagener Straße kam es am 03.12.2025 in der Zeit zwischen 3:00 Uhr und 8:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die Eingangstür der Gaststätte auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf der Tat wurde ein Glücksspielautomat ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 07:52

    POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung_ Polizei sucht Täter

    Herdecke (ots) - Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger betrat am 18.07.2025 um 19:08 Uhr eine Tankstelle in Herdecke. Dort forderte er, unter Vorhalt eines Gegenstandes, die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Nachdem durch die Verkäuferin kein Bargeld herausgegeben wurde, verließ der unbekannte Tatverdächtige die Tankstelle in unbekannte Richtung. Während ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren