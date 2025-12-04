Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Schmuck bei Einbruch gestohlen_ Täter brechen Terrassentür auf
Hattingen (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Hesselbecke kam es am 03.12.2025 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
