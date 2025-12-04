Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Gaststätte ein_ Bargeld aus Glücksspielautomat gestohlen

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Hagener Straße kam es am 03.12.2025 in der Zeit zwischen 3:00 Uhr und 8:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die Eingangstür der Gaststätte auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf der Tat wurde ein Glücksspielautomat aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Wie hoch der Beuteschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

