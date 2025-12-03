PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Hattingen: Täter besprühen gleich fünf Pkw mit schwarzer Lackfarbe

Hattingen (ots)

Gleich fünf PKW wurden am 02.12.2025 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße mit schwarzer Lackfarbe besprüht. Die Täter sprühen auf die Fahrzeuge der Marken BMW, Audi, VW und Dacia jeweils schwarze lange Streifen. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

