Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Versuchter Einbruch in Wohnung_ Hebelmarken an Wohnungstür

Hattingen (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in der Bochumer Straße kam es am 02.12.2025 in der Zeit zwischen 5:30 Uhr und 16:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelangt. Es wurde nichts entwendet und nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

