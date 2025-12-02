Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: LKW-Batterien aus geparktem LKW gestohlen

Wetter (ots)

Am vergangenen Wochenende (28.11. - 01.12.) parkte ein LKW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße "Schöllinger Feld" in Wetter. Als die Zeugin am Morgen des 01.12. gegen 06:00 Uhr zu ihrem LKW zurück kam, konnte sie ihn nicht starten. Bei näherer Betrachtung des Fahrzeugs fiel ihr auf, dass die Batterien desselbigen entwendet wurden. Nun sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Wer hat vom 28.11., 15:30 Uhr bis zum 01.12., 06:00 Uhr verdächtige Feststellungen in der Straße "Schöllinger Feld" gemacht oder eventuell Tathandlungen an besagtem LKW beobachten können? Der- oder Diejenige kann sich bei der Polizei unter der 02333 9166-2200 mit sachdienlichen Hinweisen melden.

