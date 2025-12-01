Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Altpapiercontainerbrand in Heggerstraße_ Polizei geht von Vorsatz aus

Hattingen (ots)

Zu einem Altpapiercontainerbrand kam es am 28.11.2025 gegen 20:30 Uhr in der Heggerstraße. Die Täter entzündeten das Papier im Container und flüchteten in unbekannter Richtung. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell