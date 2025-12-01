Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Pkw steht in Vollbrand_ weiterer Pkw wird beschädigt

Hattingen (ots)

Am 30.11.2025, gegen 9:30 Uhr, kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Hebbelstraße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein in Vollbrand stehender geparkter PKW der Marke Renault gemeldet. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch die Abstrahlhitze wurde ein weiterer Pkw der Marke Hyundai beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen deutet nichts auf einen technischen Defekt hin, sodass die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen wurden. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell