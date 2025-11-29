PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Nicht angepasste Geschwindigkeit auf Parkplatz führt zu 3 leicht verletzten Jugendlichen

Ennepetal (ots)

Ein 21-jähriger BMWFahrer befuhr am 28.11.2025 gegen 21.15 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit den Parkplatzbereich des EDEKA Marktes in Ennepetal, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Parkdeckwand. Dabei verletzten sich der Unfallverursacher sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 16 und 18 Jahren leicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand leichter Sachschaden, die Statik des Parkdecks ist nicht beeinträchtigt.(AGO)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren