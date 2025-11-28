Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Altpapiercontainer brennen in der Innenstadt_ Polizei ermittelt
Hattingen (ots)
Gleich zwei Mal brannten Altpapiercontainer in der Roonstraße und der Bahnhofstraße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen entzündeten Täter das Altpapier am 27. November, gegen 23:15 Uhr. Die Brände mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannter Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.(CNE)
