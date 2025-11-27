Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Gleich mehrere Kelleraufbrüche im Stadtgebiet_ Täter stehlen Elektrogerät und Whiskyflaschen

Ennepetal (ots)

Gleich zu mehreren Kelleraufbrüchen kam es am 26.11.2025 im Ennepetaler Stadtgebiet. Zuerst wurde um 16:00 Uhr ein aufgebrochener Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Hagener Straße festgestellt. Der Besitzer bemerkte, dass seine Kellertür gewaltsam aufgebrochen wurde und die Polizei informiert. Hier wurde ein elektronisches Gerät gestohlen. Bereits am Morgen um 6:30 Uhr wurden zwei aufgebrochene Kellertüren in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Straße gemeldet. Was dort gestohlen wurde, wird aktuell noch ermittelt. Es liegen aktuell Hinweise vor, dass dort Whiskeyflaschen im mittleren dreistellige Wert entwendet wurden. In allen Fällen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2100 melden. (CNE)

