POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Dunkle Jahreszeit_ Schwerpunktkontrollen im Kreisgebiet

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 25.11.2024, zwischen 11:00 Uhr und 21:00 Uhr, führten uniformierte und zivile Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises einen Sondereinsatz zur Verhinderung von Einbruchsdelikten durch. Bei Fahrzeugkontrollen und Präsenzstreifen in den Städten Hattingen, Sprockhövel, Herdecke, Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg wurden insgesamt 108 Fahrzeuge und 119 Personen überprüft. Im Rahmen der umfangreichen Fahrzeug- und Personenkontrollen wurden über 35 Verstöße festgestellt und mit Verwarngeldern oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet. Konkrete Hinweise zu Tätern konnten vorerst nicht erlangt werden.

Wir haben für Sie noch einen Tipp: Wenn es um effektiven Einbruchschutz geht, steht eine mechanische Sicherung an erster Stelle. Doch welche Stellen am Haus oder auf dem Grundstück sind besonders einbruchgefährdet? Mit Hilfe unserer Visualisierung eines freistehenden Einfamilienhauses können Sie dies ganz schnell herausfinden und nebenbei erfahren, wie Sie sich schützen können.

Das interaktive Haus finden Sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/interaktives-haus/

