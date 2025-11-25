Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Lkw- Auflieger aufgefunden_ Mehr als 30 Getränkepaletten gestohlen

Wetter (ots)

Mehr als 30 Europaletten mit diversen Getränken wurden bei einem Diebstahl aus einem LKW-Auflieger der Marke Schmitz Cargobull gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Auflieger am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr im Winkelsweg in Langenfeld abgestellt. Dieser Auflieger sollte dann am Montagmorgen gegen 5:00 Uhr wieder aufgenommen werden. Dabei stellte der 63-jährige LKW-Fahrer aus Leichlingen fest, dass sein Auflieger nicht mehr vorhanden war. Im Rahmen der Ortungsmöglichkeit stellte sich dann heraus, dass der Auflieger am Vorabend gegen 21:30 Uhr entwendet wurde, mehrere Stationen in Hagen angefahren hatte und zuletzt gegen 23:30 Uhr in die Nielandstraße in Wetter verbracht wurde. Diese Örtlichkeit suchte der LKW-Fahrer auf und konnte seinen Auflieger am Fahrbahnrand geparkt antreffen. Die Ladefläche war jedoch leer und mehr als 30 Paletten gestohlen. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Umgehende rief der Fahrer die Polizei. Eine Spurensuche folgte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

