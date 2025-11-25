Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Tresor mit Gold und Schmuck gestohlen_ Täter schlagen Terrassenfenster ein.

Hattingen (ots)

Ein Tresor mit Gold und Schmuck im hohen vierstelligen Wert wurde bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am 21.11.2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:30 Uhr gestohlen. Die Täter schlugen ein Terrassenfenster ein und gelangten so in das Haus. Im Haus suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell