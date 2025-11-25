PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Wohnung_ Täter suchen in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen.

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße Kressenberg kam es am 24.11.2024 in der Zeit zwischen 18:40 Uhr und 21:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02 32491662200 melden.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

