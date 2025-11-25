PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: LKW-Fahrer touchiert beim Rückwärtsfahren einen Bauzaun_ Alkoholtest positiv

Sprockhövel (ots)

Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 48-jähriger LKW-Fahrer beim Rückwärtsfahren in der Harkortstraße am 24.11.2025 gegen 8:25 Uhr einen Verkehrsunfall. Er beabsichtigte mit seinem LKW rückwärts einzuparken und touchierte dabei einen Bauzaun. Durch den Zusammenstoß wurde dieser beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der LKW-Fahrer mit Wohnsitz im Ausland unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test bestätigte dies mit einem Wert von über 0,9 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt vorerst untersagt.

