Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Sprockhövel: LKW-Fahrer touchiert beim Rückwärtsfahren einen Bauzaun_ Alkoholtest positiv
Sprockhövel (ots)
Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 48-jähriger LKW-Fahrer beim Rückwärtsfahren in der Harkortstraße am 24.11.2025 gegen 8:25 Uhr einen Verkehrsunfall. Er beabsichtigte mit seinem LKW rückwärts einzuparken und touchierte dabei einen Bauzaun. Durch den Zusammenstoß wurde dieser beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der LKW-Fahrer mit Wohnsitz im Ausland unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test bestätigte dies mit einem Wert von über 0,9 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt vorerst untersagt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell