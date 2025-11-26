Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Einbruch in Erdgeschosswohnung_ Täter stehlen Bargeld und Schmuck
Schwelm (ots)
Bargeld und Schmuck wurden bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung im Mehrfamilienhaus in der Pastor-Nonne-Straße am 25.11.2025 zwischen 10:00 Uhr und 11:05 Uhr gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Schmuck im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 023339166 2100 melden.
