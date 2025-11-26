Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Fußgänger wird bei Unfall verletzt

Ennepetal (ots)

Verletzt wurde ein 40-jähriger Ennepetaler bei einem Verkehrsunfall am 25.11.2025 gegen 7:15 Uhr auf der Kölner Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 69-jährige Schwelmerin mit ihrem PKW der Marke Renault von der Kölner Straße nach rechts auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäft abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah sie den 40-jährigen Ennepetaler, der die Fahrbahn über eine Fußgängerampel überquerte. Es kam zur Kollision wodurch der Ennepetaler zu Boden stürzte und sich verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (CNE)

