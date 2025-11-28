Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Geldbörse bei Einbruch gestohlen_ Bargeld und persönliche Dokumente

Hattingen (ots)

Ein Portmonee mit Bargeld und persönlichen Dokumenten wurde bei einem Einbruch am 27.11.2025 in der Zeit zwischen 2:00 Uhr und 9:00 Uhr gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Hauseingangstür des Einfamilienhauses in der Straße Kerkenbusch auf und gelangten so in das Haus. Dort wurde die Geldbörse mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannter Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

