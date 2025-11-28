PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Geldbörse bei Einbruch gestohlen_ Bargeld und persönliche Dokumente

Hattingen (ots)

Ein Portmonee mit Bargeld und persönlichen Dokumenten wurde bei einem Einbruch am 27.11.2025 in der Zeit zwischen 2:00 Uhr und 9:00 Uhr gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Hauseingangstür des Einfamilienhauses in der Straße Kerkenbusch auf und gelangten so in das Haus. Dort wurde die Geldbörse mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannter Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:00

    POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Dunkle Jahreszeit_ Schwerpunktkontrollen im Kreisgebiet

    Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - Am Dienstag, den 25.11.2024, zwischen 11:00 Uhr und 21:00 Uhr, führten uniformierte und zivile Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises einen Sondereinsatz zur Verhinderung von Einbruchsdelikten durch. Bei Fahrzeugkontrollen und Präsenzstreifen in den Städten Hattingen, Sprockhövel, Herdecke, Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg wurden ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:27

    POL-EN: Ennepetal: Fußgänger wird bei Unfall verletzt

    Ennepetal (ots) - Verletzt wurde ein 40-jähriger Ennepetaler bei einem Verkehrsunfall am 25.11.2025 gegen 7:15 Uhr auf der Kölner Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 69-jährige Schwelmerin mit ihrem PKW der Marke Renault von der Kölner Straße nach rechts auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäft abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah sie den 40-jährigen Ennepetaler, der die Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren