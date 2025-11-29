Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Ampelausfall-2 verletzte Personen im Kreuzungsbereich

Gevelsberg (ots)

Am 28.11.2025 befuhr ein 37- jähriger Opelfahrer die Milsper Straße in FR Kreuzung Wasserstraße/Mauerstraße in Gevelsberg. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt vorherrschendem Lichtzeichenanlagenausfalls missachtete er die Vorfahrt einer 60- Jährigen Toyotafahrerin und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Verkehrszeichen und einem Laternenmast. Beide Verkehrsteilnehmer werden beim Zusammenstoß leicht verletzt und es entsteht Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Störung der Lichtzeichenanlage ist weiterhin gegeben.(AGO)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell