Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Tankstelle_ Täter stehlen Tresor

Sprockhövel (ots)

Zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Wittener Straße in Sprockhövel kam es am 01.12.2025 gegen 3:30 Uhr. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hebelten die Täter die Schiebetür der Tankstelle auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus dem Thekenbereich brachen sie dann den Tresor aus der Verankerung und entwendet diesen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch wurde der Alarm ausgelöst. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Ob der Tresor die einzige Beute war, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Auch wie hoch der Gesamtschaden und der Beuteschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend gesagt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

