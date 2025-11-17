PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: ca. vierstündige Vollsperrung nach tragischem Verkehrsunfall

A4 Höhe Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag ereignete sich gegen 02:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Gotha und Wandersleben. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw VW fuhr aus biher ungeklärter Ursache auf das Heck des vorausfahrenden Lkw auf. Dabei wurde der Pkw-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 42-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Warum der Mann auf das Heck des Lkw auffuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Die Richtungsfahrbahn Dresden war für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

