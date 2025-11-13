API-TH: Freigabe A38 Richtung Göttingen
Nordhausen (ots)
Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Göttingen wurde soeben wieder freigegegeben. Damit sind beide Fahrtrichtungen wieder frei befahrbar.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx
Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell