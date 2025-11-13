PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Freigabe A38 Richtung Göttingen

Nordhausen (ots)

Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Göttingen wurde soeben wieder freigegegeben. Damit sind beide Fahrtrichtungen wieder frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 16:25

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zur Verkehrslage auf der A38 und Umgebung Nordhausen

    A38 Höhe Nordhausen (ots) - Die Ausgangsmeldung wird als bekannt vorausgesetzt. Die Richtungsfahrbahn Göttingen ist weiterhin voll gesperrt. Voraussichtlich kann ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Göttingen gegen 17 Uhr freigegeben werden. Im Bereich der Unfallstelle wurde die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen auf 60 km/h reduziert. Die Gesamtsachschadenssumme ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:04

    API-TH: umgekippter Sattelzug sorgt für Verkehrschaos rund um Nordhausen

    A38 Höhe Nordhausen (ots) - Seit gestern Abend, 23:00 Uhr, sind beide Richtungsfahrbahnen der A38 zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West voll gesperrt. Dies sorgt für Verkehrschaos auf allen Umleitungsstrecken. Grund für die Sperrung ist ein umgekippter Sattelzug. Nach aktuellen Erkenntnissen nahm der 54-jährige Fahrer einen lauten Knall wahr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren