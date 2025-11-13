Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: umgekippter Sattelzug sorgt für Verkehrschaos rund um Nordhausen

A38 Höhe Nordhausen (ots)

Seit gestern Abend, 23:00 Uhr, sind beide Richtungsfahrbahnen der A38 zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West voll gesperrt.

Dies sorgt für Verkehrschaos auf allen Umleitungsstrecken.

Grund für die Sperrung ist ein umgekippter Sattelzug. Nach aktuellen Erkenntnissen nahm der 54-jährige Fahrer einen lauten Knall wahr. Daraufhin brach sein Fahrzeug nach rechts aus. Der Fahrer versuchte gegenzulenken, weshalb der Sattelzug ins Schleudern geriet. Er querte die gesamte Fahrbahn (Richtungsfahrbahn Göttingen), drehte sich und prallte anschließend gegen die Mittelleitplanke. Durch die enorme Wucht durchbrach das Gespann die Leitplanke und kippte anschließend auf dir rechte Fahrzeugseite. Der Sattelzug kam auf der Leitplanke und den jeweils linken Fahrstreifen beider Richtungsfahrbahnen zum Liegen. Hierbei wurde der 54-Jährige leicht verletzt.

Zwei weitere Verkehrsteilnehmer überfuhren Trümmerteile, was glücklicherweise nur zu Sachschäden an den Fahrzeugen führte.

Die Ladung des Sattelzuges verteilte sich auf der Fahrbahn. Hierbei handelt es sich um ca. 24 Tonnen diverser Molkereiprodukte wie Joghurt.

Die Richtungsfahrbahn Leipzig wird voraussichtlich in der nächsten Stunde freigegeben. Die Richtungsfahrbahn Göttingen bleibt weiterhin voll gesperrt. Hier laufen noch Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Zusätzlich muss Erdreich abgetragen und die Leitplanke erneuert werden. Die Freigabe der Fahrbahn erfolgt voraussichtlich gegen Mittag.

Auf allen Umleitungsstrecken muss mit Stau und stockendem Verkehr gerechnet werden. Planen sie ausreichend Zeit ein.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell