API-TH: Lkw steht im Graben - Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis in die späten Abendstunden an

A4 Höhe Erfurt (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West.

Hier ist der rechte Fahrstreifen nach einem Verkehrsunfall gesperrt.

Der 24-jährige Fahrer eines Audi beabsichtigte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Der dort fahrende Skoda war jedoch selbst im Begriff, ein Fahrzeug zu überholen. Somit kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Skoda schleuderte nach links gegen die Mittelleitplanke. Das Auto des 24-Jährigen schleuderte nach rechts. Dort prallte es gegen einen Sattelzug. Der 60-jährige Fahrer des Gespanns versuchte dem Pkw auszuweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug kam im angrenzenden Böschungsgraben zum Stehen. Der 21-jährige Fahrer des Audi sowie der 60-jährige Fahrer des Lkw wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Bergungsmaßnahmen werden noch bis in die späten Abendstunden andauern. Der Sattelzug ist mit Granulat beladen, welches vor der Bergung abgesaugt werden muss. Die dafür notwendigen Maschinen müssen zunächst aus einem anderen Bundesland organisiert werden. Bei dem Granulat handelt es sich um eine ungefährliche Substanz.

Die entstandene Schadenshöhe wird aktuell auf 85.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

