Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sperrung nach tragischem Verkehrsunfall

A38 Höhe Heringen (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig, zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga. Hier ist der rechte Fahrstreifen nach einem Verkehrsunfall gesperrt.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Ob der Verkehrsunfall oder ein vorangegangener medizinischer Notfall ursächlich für den Tod des Fahrzeugführers war, wird noch geprüft.

Der entstandene Sachschaden wird auf 310.000 Euro geschätzt. Das Gespann war mit ca. 24 Tonnen Glas beladen. Dies verteilte sich unter anderem auf der Fahrbahn und im angrenzenden Grünstreifen.

Die Bergungsarbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen werden voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag andauern.

