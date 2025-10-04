Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Kinderfeuerwehr besucht den Kletterpark

Montag, 29.09.2025 - Nach der Jugendfeuerwehr und der Löscheinheit Xanten-Mitte war nun die Kinderfeuerwehr im Kletterpark an der Xantener Südsee zu Gast. Ermöglicht wurde dieser Ausflug erneut durch den Förderverein.

Für die Kinder und ihre Betreuerinnen und Betreuer stand das Teambuilding und der sportliche Aspekt im Vordergrund. In schwindelerregender Höhe wuchs so manches Kind über sich hinaus und ging mit gestärktem Selbstvertrauen Nachhause. Gerade auch die gegenseitige Unterstützung war bei dieser Aktion wertvoll.

Auch wenn bei der Kinderfeuerwehr Spiel und Spaß im Vordergrund stehen, werden hier die ersten Grundsteine für ein mögliches späteres Engagement in den Einsatzabteilungen gelegt, denn auch dort hat die Teamarbeit einen hohen Stellenwert.

Die Kinderfeuerwehr bedankt sich herzlich beim Förderverin der Feuerwehr Xanten für diesen etwas anderen Dienstabend. Die Finanzierung der Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe jeder Stadt oder Gemeinde. Einige Aktivitäten oder Beschaffungen gehen jedoch über den gesetzlichen Auftrag hinaus. Der Förderverein unterstützt hier die Feuerwehr durch freiwillige Spenden seiner Mitglieder.

Eine Mitgliedschaft im Förderverein der Feuerwehr Xanten ist bereits ab einem Jahresbeitrag von 12 Euro möglich und stellt eine Möglichkeit dar die Arbeit der Feuerwehr Xanten zu unterstützen ohne direkt am Einsatzdienst selber teilzunehmen. Weitere Informationen und auch den Aufnahmeantrag gibt es auf der Webpräsenz des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Xanten e.V. https://feuerwehr-xanten.de/foerderverein

