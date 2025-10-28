PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geisterfahrt endet mit tragischem Verkehrsunfall

A71 Höhe Sömmerda (ots)

Gestern Abend fuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem Pkw Fiat gegen 18:20 Uhr als Geisterfahrer entgegengesetzt auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt der A71. Zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Pkw einer 26-Jährigen. Das Auto der jungen Frau schleuderte gegen einen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen. Dabei wurde sie schwerverletzt. Der 85-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Verkehrsteilnehmer, welcher auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen fuhr, wurde von Trümmerteilen des Unfalls getroffen. Auch er blieb unverletzt.

Die junge Frau wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Richtungsfahrbahn Schweinfurt war aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten für ca. 190 Minuten voll gesperrt.

Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Zusätzlich waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion

