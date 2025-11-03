Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit 1,8 Promille ausgeparkt

A4 Höhe Schmölln (ots)

Gestern Abend versuchte ein 51-Jähriger auf der Tank- und Rastanlage Altenburger Land Süd, an der A4 mit seinem Sattelzug auszuparken. Dabei fuhr er in einen parallel zu ihm abgestellten Lkw. Hierbei verkeilte sich die Zugmaschine des 51-Jährigen mit dem Auflieger des stehenden Sattelzuges. Als die Beamten zur Verkehrsunfallaufnahme vor Ort eintrafen, wurde bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro festgelegt.

Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel des 51-jährigen Lkw-Fahrers sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 50.000 Euro.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell