Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung - umgekippter Sattelzug blockiert die gesamte Fahrbahn

A71 Höhe Arnstadt (ots)

Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Sangerhausen der A71 zwischen der Anschlussstelle Arnstadt-Nord und dem Erfurter Kreuz voll gesperrt.

Gegen 01:00 Uhr kam der 45-jährige Fahrer eines Sattelzuges nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit drei Leitpfosten und fuhr durch den angrenzenden Straßengraben. Anschließend kam er wieder auf die Fahrbahn, geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite. Er rutschte gegen die Mittelleitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 95.000 Euro.

Der 45-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Bergungsmaßnahmen gestalten sich schwierig. Zunächst muss die gesamte Ladung des Sattelzuges geborgen werden, bevor dieser aufgerichtet werden kann. Neben kleinen Rasentraktoren befanden sich noch Pastaproduke (Lebensmittel) auf der Ladefläche des verunfallten Lkw.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord abgeleitet. Nach Angaben des Bergungsunternehmens werden die Maßnahmen voraussichtlich bis zum späten Nachmittag andauern. Bis dahin muss mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen auf allen Umleitungsstrecken gerechnet werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell