POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Schwere Verletzungen zog sich ein Radler am Sonntag zu, nachdem er einem Auto die Vorfahrt bei Rot a.d. Rot genommen hatte.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr. Ein 60-Jährige war mit seinem Mazda in der Rotwiesenstraße unterwegs. Der Autofahrer kam aus Richtung Mettenberg und fuhr in Richtung Zell an der Rot. Ein 31-jähriger Radler fuhr mit seinem Rennrad auf dem Verbindungsweg von Rot an der Rot in Richtung Kläranlage/ Eichberg . Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Radler achtete wohl beim Überqueren der Kreuzung nicht auf den vorfahrtsberechtigten Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radler stieß auf der Beifahrerseite des Mazda gegen die B-Säule und stürzte auf die Straße. Dort blieb er zunächst bewußtlos liegen. Der Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort und kümmerten sich um den Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Die Unfallermittler schätzen den Schaden am fahrbereiten Mazda auf rund 6.000 Euro. Einen Helm hatte der Radler getragen.

