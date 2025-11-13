API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zur Verkehrslage auf der A38 und Umgebung Nordhausen
A38 Höhe Nordhausen (ots)
Die Ausgangsmeldung wird als bekannt vorausgesetzt.
Die Richtungsfahrbahn Göttingen ist weiterhin voll gesperrt. Voraussichtlich kann ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Göttingen gegen 17 Uhr freigegeben werden.
Im Bereich der Unfallstelle wurde die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen auf 60 km/h reduziert.
Die Gesamtsachschadenssumme wird aktuell auf 125.000 Euro geschätzt.
