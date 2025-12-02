PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Zeuge meldet Einbruch in Firma_ Polizei nimmt sieben Täter nach Flucht fest

Ennepetal (ots)

Zu gleich sieben Festnahmen kam es am 01.12.2025, gegen 23:15 Uhr, im Bereich der Heilenbecker Straße in Ennepetal-Milspe. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter in ein Firmengelände für Maschinenbau in der Heilenbecker Straße eingedrungen und hatten dort im weiteren Verlauf der Tat mehrere 100 kg an Kabel zum Abtransport bereit gelegt. Dieses wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, der umgehend die Polizei informierte. Kräfte der Polizeiwache Ennepetal wurden zum Einsatzort geschickt. Die Täter versuchten zu flüchten, konnten dann aber durch die zahlreichen Kräfte der Polizei im Bereich der angrenzenden Gärten angetroffen und festgenommen werden. Insgesamt wurden sieben Täter festgestellt und zur Polizeiwache Ennepetal verbracht. Die männlichen Täter sind alle zwischen 21 und 34 Jahre alt. Einige von ihnen haben den Wohnsitz in Hagen und Duisburg. Die Kriminalpolizei hat nun die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

