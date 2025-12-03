PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Gevelsberg: Unfall im Kreuzungsbereich_ eine Person wird leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am 2. Dezember 2025, gegen 7:20 Uhr, im Kreuzungsbereich der Hagener Straße und der Uferstraße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 41-jähriger aus Gevelsberg mit seinem PKW der Marke Hyundai von der Hagener Straße nach links in die Uferstraße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW der Marke BMW einer 42-jährigen aus Gevelsberg. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 42-jährige verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden er Fahrzeuge liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Kräfte der Polizei fest, dass der Führerschein des Gevelsbergers im Fahndungssystem der Polizei wegen einer einmonatigen Einziehung ausgeschrieben war. Der Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

